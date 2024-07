Schalke: Younes verpasst Saisonstart

Schalke-Neuzugang Amin Younes muss aufgrund einer Kniereizung in den nächsten zwei Wochen individuell trainieren. Wie der FC Schalke 04 bekanntgibt, hat der Mittelfeldspieler beim Testspiel gegen Drittligist SC Verl einen Schlag auf das Knie bekommen. Aufgrund der Verletzung wird der 30-Jährige den Saisonstart gegen Eintracht Braunschweig am 3. August verpassen.

Younes spielte in Deutschland bereits für Borussia Mönchengladbach, den 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Frankfurt. Von Januar 2022 bis Juli 2023 lief er in Saudi Arabien für Al-Ettifaq und leihweise für den niederländischen FC Utrecht auf. Nach einem Jahr Vereinslosigkeit schloss sich Younes in diesem Sommer dem FC Schalke an. Bei den Gelsenkirchenern steht er bis 2026 unter Vertrag.