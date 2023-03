Altintop wird Bayern-Nachwuchschef

Der FC Bayern befördert Halil Altintop. Wie die Münchner offiziell verkünden, wird der 40-Jährige neuer Sportlicher Leiter der Jugendakademie des Rekordmeisters. „Wir haben großes Vertrauen in Halil Altintop. Er ist im dritten Jahr am Campus, er kennt den Klub, kennt die Abläufe und bringt die Erfahrung von mehr als 15 Jahren als Spieler im Profifußball mit. Halil wird den Campus in seiner Funktion weiter entwickeln“, so Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Unter der Anzeige geht's weiter

Altintop übernimmt das Amt von Holger Seitz, der Ende November den Cheftrainer-Posten bei der zweiten Mannschaft der Bayern übernahm. Der gebürtige Gelsenkirchener war 2020 zunächst als Co-Trainer der U16 nach München gewechselt. Ein Jahr später übernahm er die U17, seit dem Sommer war er als Talent-Manager tätig.

Lese-Tipp

Neue Startelf-Chance: Nagelsmanns Gespräch mit Cancelo