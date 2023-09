Werder verlängert mit Opitz

Leon Opitz hat seinen ersten Profivertrag beim SV Werder unterschrieben. Das teilen die Bremer offiziell mit, machen zur neuen Laufzeit wie gewohnt aber keine Angaben. Der 18-jährige Offensivspieler absolvierte in dieser Saison seine ersten beiden Kurzeinsätze für die Bundesliga-Mannschaft der Grün-Weißen.

Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball, erklärt: „Wir sind mit der Entwicklung von Leon sehr zufrieden. Er hat es in der Vorbereitung wirklich sehr gut gemacht, ist mutig und frisch aufgetreten und hat sich somit seinen Platz im Kader verdient.“ Opitz sagt: „Es war natürlich schon immer mein Traum eines Tages in der Bundesliga zu spielen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell gehen wird. Die Mannschaft hat mich im Sommer gut aufgenommen und mir sehr dabei geholfen, mich zu integrieren.“