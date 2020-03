Schalke: Kenny lässt Zukunft offen

Ein Verbleib von Jonjoe Kenny beim FC Schalke 04 ist weiterhin möglich. Wie der 22-Jährige gegenüber ‚inews‘ äußert, will er „nicht zu weit in die Zukunft schauen“. Auf die Frage, ob er in Deutschland bleiben wird, sagt der Rechtsverteidiger, er wisse es „ehrlich nicht“. Die Entscheidung über seine Zukunft scheint somit noch nicht endgültig gefallen zu sein.

Der Engländer ist bis zum Saisonende vom FC Everton an die Königsblauen ausgeliehen. Für Schalke hat Kenny bislang 25 Pflichtspiele bestritten, in denen er ein Tor und zwei Assists beisteuern konnte. Seit 2006 steht der in Liverpool geborene Verteidiger in Diensten der Toffees. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2022.