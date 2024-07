Bayer: Frimpong-Klausel doch noch gültig?

Bayer Leverkusen sind in Sachen Jeremie Frimpong (23) offenbar immer noch die Hände gebunden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat die Ausstiegsklausel des niederländischen EM-Teilnehmers nach wie vor Bestand. Bislang war man davon ausgegangen, dass der Passus mit dem Beginn der Europameisterschaft seine Gültigkeit verloren hatte. Dem Bericht zufolge könnte ein interessierter Klub noch in der Woche nach dem EM-Finale die festgeschriebenen 40 Millionen Euro auf den Tisch legen und den Rechtsverteidiger unter Vertrag nehmen.

Dass es so kommt, ist aber alles andere als sicher. Zwar wurde Frimpong bereits mit namhaften Klubs wie Real Madrid, Manchester City, dem FC Arsenal, Manchester United, Paris St. Germain, dem FC Bayern sowie dem FC Barcelona in Verbindung gebracht, konkrete Schritte hat aber noch keiner der Topklubs eingeleitet. In Leverkusen steht der Leistungsträger noch bis 2028 unter Vertrag.