HSV: Vuskovic-Garantie gibt Sicherheit

Der Hamburger SV rechnet aktuell täglich mit der offiziellen Entscheidung im Berufungsverfahren gegen Mario Vuskovic. Die Rothosen haben sich bei den Verhandlungen vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) vom zuständigen Richter zusichern lassen, dass das Urteil dem Verein bis spätestens zum Saisonstart am 2. August schriftlich mitgeteilt wird, wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet. Zudem hat der HSV beim CAS die Bitte hinterlegt, so früh wie möglich ein Urteil zu fällen, da die Kaderplanung des Vereins von der Personalie abhängt.

Vuskovic war 2022 positiv auf Epo getestet und anschließend für zwei Jahre gesperrt worden. Der 22-Jährige beteuert seither seine Unschuld. Falls der Innenverteidiger freigesprochen wird, dürfte er ab sofort wieder mit den Profis des HSV trainieren und würde ins Trainingslager des Klubs nachreisen. Zusammen mit Kapitän Sebastian Schonlau (29), Dennis Hadzikadunic (26) und Guilherme Ramos (26) wäre das Abwehrzentrum bestens besetzt. Sollte Vuskovic vor Gericht jedoch scheitern, wird die Zweijahressperre gemäß den Regularien auf vier Jahre erweitert. In diesem Fall müsste der HSV in der Defensive personell nachlegen. Der Transfermarkt ist in Deutschland noch bis zum 30. August geöffnet, der Klub hat also noch Zeit, auf das Urteil zu reagieren.