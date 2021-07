Italiener berichten: Milan an Schick interessiert

Patrik Schick hat angeblich das Interesse des AC Mailand geweckt. Wie das Portal ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, hat es bereits Kontakt zwischen den Rossoneri und Bayer Leverkusen gegeben. Die Werkself fordere eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro für den Stürmer.

Mit der tschechischen Nationalmannschaft sorgt Schick bei der laufenden Europameisterschaft für Furore. Am morgigen Samstag steht für den 25-Jährigen das Duell mit Dänemark an (18 Uhr). Die starken Auftritte von Schick sind auch Gerardo Seoane nicht verborgen geblieben. „Es macht Spaß zuzuschauen, welch großartige Leistungen Patrik Schick abliefert. Er ist ein Top-Stürmer und verfügt über unglaubliche Abschluss-Qualitäten“, so der Neutrainer von Bayer im Schweizer Blick.