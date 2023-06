Medien: United mit Mount einig

Manchester United hat bei der anvisierten Verpflichtung von Mason Mount (24) offenbar einen wichtigen Meilenstein erreicht. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, sind sich die Red Devils mit dem offensiven Mittelfeldspieler grundsätzlich über einen Wechsel einig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die größere Hürde dürften die Verhandlungen mit dem FC Chelsea sein. 63 Millionen Euro will United bieten, berichtete zuletzt die ‚Daily Mail‘ – für Chelsea noch zu wenig. In London steht Mount nur noch bis 2024 unter Vertrag. Auch der FC Liverpool und der FC Arsenal zeigen Interesse am englischen Nationalspieler.

Lese-Tipp

Positive Gespräche zwischen Kovacic & City