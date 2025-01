BVB-Entlassung: Der Stand bei Sahin

Vor dem Spiel beim FC Bologna hatte Geschäftsführer Sport Lars Ricken angekündigt, dass Nuri Sahin „auf der Bank sitzen“ werde, allerdings „mit der klaren Erwartungshaltung, dass wir Siege und Ergebnisse einfahren.“ Die klare Botschaft zwischen den Zeilen: Bei einer Niederlage ist Sahin seinen Job los.

Besagte Champions League-Partie in Bologna ging dann am gestrigen Dienstagabend tatsächlich verloren. Innerhalb von 89 Sekunden gab Borussia Dortmund die 1:0-Führung aus der Hand und trat die Heimreise mit einem 1:2 im Gepäck an.

Sahins Entlassung wollte der BVB im Nachgang des Spiels nicht bestätigen – Ricken bei ‚Amazon Prime‘: „Meine Erwartung nach Frankfurt war klar. Wir brauchen Siege und Resultate. Wir haben die letzten vier Spiele nicht gewonnen.“

„Wollen nur das Beste für Borussia Dortmund“

Zu Trainer Sahin habe er „ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis […]. Er bekommt auch meine Rückendeckung. Meine Aussagen stehen aber auch natürlich.“ Er wolle „nicht hier in Italien […] aus der Emotion und aus der Hüfte eine Entscheidung“ mitteilen, so Ricken.

Stattdessen werde man sich „in Ruhe zusammensetzen. Wir wollen nur das Beste für Borussia Dortmund. Und dann werden wir besprechen, was das Beste für Borussia Dortmund ist und was die Lösungen sind, damit wir mal wieder in die Spur kommen.“

Auf Nachfrage, ob es vor der Bundesligapartie gegen Werder Bremen (Samstag, 15:30 Uhr) eine Entscheidung gibt, betonte Ricken, „genau das“ werde man „morgen besprechen“. Die Zeichen stehen recht eindeutig auf Trennung.