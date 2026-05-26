Fernandes-Verhandlungen gestartet

Bei Manchester United hofft man, noch länger auf die Dienste von Kapitän Bruno Fernandes setzen zu können. Laut Fabrizio Romano haben die Verantwortlichen die Gespräche mit dem offensiven Mittelfeldspieler gestartet, um ihn von einem Verbleib bei den Red Devils zu überzeugen. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft 2027 aus und beinhaltet eine Ausstiegsklausel in Höhe von umgerechnet rund 65 Millionen Euro.

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In der Vergangenheit war Fernandes immer mal wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht worden. Romano zufolge sind weiterhin mehrere europäische und saudi-arabische Klubs am portugiesischen Nationalspieler interessiert, der in der abgelaufenen Premier League-Saison einmal mehr überzeugen konnte. Neun Tore und 21 Vorlagen stehen in 35 Einsätzen zu Buche. Für seine Leistungen wurde Fernandes zum Spieler der Saison im englischen Oberhaus ausgezeichnet.