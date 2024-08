Auch Bayer war dran: Anton begründet BVB-Entscheidung

Waldemar Anton ist auf die Gründe zu sprechen gekommen, warum er sich für ein Engagement bei Borussia Dortmund entschieden hat. Im Interview gegenüber ‚Sky‘ sagt der Innenverteidiger: „Der BVB ist ein Riesenklub. Ich habe mit vielen Verantwortlichen gesprochen. Jeder hat mir das volle Vertrauen ausgesprochen. Vor allem auch mit unserem Trainer hatte ich gute Gespräche. Am Ende war es eine Bauchgefühlentscheidung. Jetzt fühle ich mich sehr wohl und bin sehr froh, hier zu sein.“

22,5 Millionen Euro wurden für den Neuzugang fällig, dem VfB Stuttgart waren aufgrund einer Ausstiegsklausel die Hände gebunden. Auch Bayer Leverkusen, so war zu vernehmen, hätte Anton gerne in den eigenen Reihen begrüßt. Stattdessen läuft der deutsche Nationalspieler künftig regelmäßig vor der schwarz-gelben Wand auf. Der 28-Jährige ergänzt: „Dortmund spielt immer international, stand letzte Saison im Champions-League-Finale. Es hat nicht viel gefehlt, um den Titel zu holen. Ich habe volles Vertrauen in die Spielidee und was wir machen wollen. “