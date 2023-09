Engländer wollen Valencias Guerra

Mittelfeldspieler Javi Guerra hat Verehrer in der Premier League. Wie die ‚Marca‘ berichtet, haben es insbesondere Manchester und Newcastle United auf den 20-jährigen Senkrechtstarter des FC Valencia abgesehen. Scouts beider Klubs beobachten den spanischen U21-Nationalspieler intensiv, heißt es auch in englischen Medien.

Was sie dabei sehen, wird ihnen gefallen. Denn Guerra erzielte in der laufenden La Liga-Saison schon drei Tore in sechs Partien und gehört somit zu den torgefährlichsten Achtern Europas. Gut für Valencia: Erst im Mai gelang die Vertragsverlängerung bis 2027 inklusive Ausstiegsklausel über 100 Millionen Euro. Doch die Fledermäuse sind wirtschaftlich derart gebeutelt, dass sie schon bei einer weitaus geringeren Ablöse über einen Verkauf nachdenken müssen.