Bremens Engelhardt verlängert und wird verliehen

Der SV Werder Bremen plant langfristig mit Eigengewächs Yannik Engelhardt. Wie die Bremer offiziell mitteilen, hat der 20-Jährige seinen ersten Profivertrag unterschrieben und wird in der nächsten Saison an die zweite Mannschaft des SC Freiburg verliehen.

Engelhardt spielte in der vergangenen Spielzeit mit der zweiten Mannschaft des SV Werder Bremen in der Regionalliga. Die Saison wurde jedoch aufgrund der Pandemie vorzeitig beendet. Nun soll die Leihe nach Freiburg dem jungen Mittelfeldspieler Spielpraxis einbringen. „Um Yannik weiter eine optimale Entwicklung zu ermöglichen, halten wir die Leihe für eine sinnvolle Lösung“, so Geschäftsführer Frank Baumann.