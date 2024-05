BVB: Gerüchte um neuen Papadopoulos-Klub

Antonios Papadopoulos (24) könnte seine Karriere in der 2. Bundesliga fortsetzen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der Innenverteidiger ein Kandidat bei Aufsteiger Preußen Münster. Seinen auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund verlängert Papadopulos nicht, das steht bereits fest.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den BVB bestritt der Abwehrmann in der abgelaufenen Saison zwei Spiele, 17 Mal lief er für das Drittligateam auf. Neben Papadopoulos soll auch Sebastian Vasiliadis (26) ein Thema in Münster sein. Der Mittelfeldspieler tritt mit Hansa Rostock den umgekehrten Weg in die 3. Liga an.