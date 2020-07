Kiel holt Hauptmann aus Köln

Zweitligist Holstein Kiel holt Niklas Hauptmann vom 1. FC Köln an Bord. Der 24-jährige zentrale Mittelfeldspieler wird für die Saison 2020/21 ausgeliehen. In Köln besitzt Hauptmann noch einen Vertrag bis 2023. Fünfmal kam er in der abgelaufenen Saison für das Regionalliga-Team des FC zum Einsatz.

Kiels Geschäftsführer Sport Uwe Stöver sagt über den Neuzugang: „Niklas Hauptmann ist ein technisch hoch veranlagter Spieler, der sich sehr effektiv in das Offensivspiel einschaltet. Dazu ist er im zentralen Mittelfeld auf nahezu allen Positionen einsetzbar. Daher passt er sehr gut zu unserer Idee, wie wir Fußball spielen lassen wollen.“