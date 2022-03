Profivertrag für Liverpools Scanlon

Der FC Liverpool baut auf Nachwuchsverteidiger Calum Scanlon. Nach Vereinsangaben unterschreibt der 18-Jährige einen Profivertrag bei den Reds. Zur Laufzeit gibt Liverpool keine Auskunft.

Scanlon kommt links hinten zum Einsatz und absolvierte bis dato neun Saisonspiele für den Nachwuchs des englischen Traditionsklubs. Anfang 2021 war der Youngster von Birmingham City an die Merseyside gewechselt.

A first professional deal with the Reds for Calum Scanlon 🙌