Wolves vor 20-Millionen-Transfer

Die Wolverhampton Wanderers tätigen am Deadline Day wohl noch einen kostspieligen Transfer. Wie ‚RMC‘ berichtet, steht der zentrale Mittelfeldspieler Marshall Munetsi (28) kurz vor der Unterschrift beim Premier League-17. Die Wolves stellen Stade Reims 20 Millionen Euro Ablöse in Aussicht.

Die finale Freigabe will der Ligue 1-Vertreter erst erteilen, wenn Ersatz gefunden ist. Ein Kandidat soll Joris Chotard (23/HSC Montpellier) sein. Munetsi, 23-facher simbabwischer Nationalspieler, war 2019 ablösefrei von den südafrikanischen Orlando Pirates nach Frankreich gewechselt. In dieser Saison stand Munetsi bei 21 von 22 möglichen Pflichtspielen in der Reims-Startelf.