Auch Union wollte Ilzer

Seit Mitte November ist Christian Ilzer Trainer der TSG Hoffenheim, wäre aber ein Jahr zuvor beinahe bei Union Berlin gelandet. Wie Christian Jauk, Präsident von Ilzers vorherigem Verein Sturm Graz, im Interview mit dem ‚kicker‘ erklärt, haben die Eisernen im November 2023 auch an Ilzer gedacht. Urs Fischer hatte Union damals verlassen, letztlich wurde Nenad Bjelica (heute Dinamo Zagreb) als sein Nachfolger präsentiert.

Als Technischer Direktor war zu diesem Zeitpunkt Michael Parensen in den Prozess der Trainersuche involviert, heute ist der 38-Jährige der Geschäftsführer Sport in Graz. „Er hatte vor einem Jahr auch Christian Ilzer im Fokus“, bestätigt Jauk. Ilzer landete erst ein Jahr später in der Bundesliga, allerdings in Sinsheim. Dort erlebte er beim 4:3 über RB Leipzig einen spektakulären Start, musste allerdings anschließend gegen Sporting Braga (0:3) und den 1. FSV Mainz 05 (0:2) aber zwei klare Niederlagen hinnehmen.