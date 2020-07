Im zweiten Anlauf: Ganvoula in die Bundesliga?

Mittelstürmer Silvère Ganvoula, mit 16 Pflichtspieltreffern Top-Torjäger des VfL Bochum, weckt Begehrlichkeiten in der Bundesliga. Nach FT-Informationen hat Mainz 05 die besten Karten auf den Zuschlag, Interesse signalisiert zudem der französische Ligue 1-Aufsteiger FC Lorient.

Konkretisieren würde Mainz die Bemühungen um einen Transfer aber vermutlich erst, wenn der ein oder andere der zahlreichen Mittelstürmer von der Gehaltsliste gestrichen wurde. Jean-Philippe Mateta (23) beispielsweise sprach im Frühjahr offen seinen Abschiedswunsch aus, unter anderem Klubs aus der Premier League sind am Franzosen dran.

Ganvoula steht in Bochum noch bis 2023 unter Vertrag. Der 24-jährige Kongolese war vor zwei Jahren aus Anderlecht in die zweite Bundesliga gewechselt. Im vergangenen Winter waren bereits Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart an einer Verpflichtung interessiert, die damals vom VfB gebotenen fünf Millionen Euro waren Bochum nach FT-Infos zu wenig. In diesem Sommer könnten die Karten neu gemischt werden.