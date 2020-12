Top10: Die besten Bundesliga-Transfers 2020

Platz 10: Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Von: Birmingham City

Zeitpunkt: Juli 2020

Preis: 25 Millionen Euro

Zahlreiche europäische Topklubs, allen voran Manchester United und der FC Bayern, warben um das englische Mittelfeldjuwel. Den Zuschlag erhielt einmal mehr Borussia Dortmund. Bellinghams Talent für Raum und Zeit ist unübersehbar. Zwar agiert er mitunter noch etwas wild – mit seinen 17 Jahren ist das aber völlig normal. Der BVB hat sich ein Riesentalent gesichert.

Platz 9: Dani Olmo (RB Leipzig)

Von: Dinamo Zagreb

Zeitpunkt: Januar 2020

Preis: 21 Millionen Euro

Ähnlich wie Bellingham war auch Olmo heiß umworben. Nach Anlaufschwierigkeiten ist der 22-jährige Offensivmann mittlerweile gesetzt – und hat sich auch einen festen Platz in der spanischen Nationalmannschaft erobert. Raum für Verbesserung, insbesondere körperlich, bleibt aber allemal.

Platz 8: Ridle Baku (VfL Wolfsburg)

Von: Mainz 05

Zeitpunkt: Oktober 2020

Preis: 10 Millionen Euro

Der VfL hatte eine verletzungsbedingte Baustelle rechts hinten. Baku schloss sie auf Anhieb und debütierte kurz darauf auch fürs DFB-Team. Seit dem vierten Spieltag stand der 22-Jährige immer in der VfL-Startelf und trug, zuletzt auch mal in offensiverer Rolle, maßgeblich zu Tabellenpatz vier bei.

Platz 7: Daniel Caligiuri (FC Augsburg)

Von: Schalke 04

Zeitpunkt: Juli 2020

Preis: ablösefrei

Schalke weint dem Mentalitätsmonster noch immer hinterher. Beim FCA schwingt sich Caligiuri mit 32 Jahren einmal mehr zu Top-Leistungen auf, rennt die rechte Bahn rauf und runter und ist zudem mit fünf Toren und drei Assists Top-Scorer seines neuen Teams. Ein Volltreffer zum Nulltarif für die Fuggerstädter.

Platz 6: Matheus Cunha (Hertha BSC)

Von: RB Leipzig

Zeitpunkt: Januar 2020

Preis: 18 Millionen Euro

In Leipzig erhielt Cunha zu wenig Spielzeit. Welch genialer Kicker in ihm steckt, bewies der 21-jährige Brasilianer dann gleich auf Anhieb in Berlin. Neben aller Zauberkunst war Cunha zunächst auch effektiv (18 Scorerpunkte in 20 Spielen). Zuletzt ließ der Rechtsfuß aber nach und fing sich einen öffentlichen Rüffel von Trainer Bruno Labbadia ein. Dennoch: Das Angriffsspiel der Hertha verbesserte der Cunha-Deal deutlich.

Platz 5: Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen)

Von: Vitória Guimarães

Zeitpunkt: Januar 2020

Preis: 18 Millionen Euro

Bayer zahlte einen stattlichen Preis für den nur bei Insidern bekannten Tapsoba. Der Innenverteidiger überzeugte dann aber gleich auf Anhieb mit hervorragendem Auge, Zuverlässigkeit im Zweikampf und spielerischer Eleganz im Aufbau. Kleinere Formschwankungen bekam der 21-Jährige schnell wieder in den Griff. Mittlerweile hat Tapsoba bis 2026 verlängert – und könnte eines Tages eine große Ablöse einbringen.

Platz 4: Max Kruse (Union Berlin)

Von: Fenerbahce

Zeitpunkt: August 2020

Preis: ablösefrei

Kruse kam während eines Rechtsstreits und ohne Spielpraxis nach Berlin. Alle Kritiker strafte der Spielmacher aber in Windeseile Lügen. Alleine zwischen dem dritten und neunten Spieltag schoss der 32-jährige Ex-Bremer sechs Tore und gab fünf Vorlagen. Das ganze Spiel von Union hob er auf ein neues Level. Derzeit bremst ihn leider ein Muskelbündelriss aus.

Platz 3: Angeliño (RB Leipzig)

Von: Manchester City

Zeitpunkt: Januar 2020

Preis: Leihe mit Kaufpflicht

Was der gelernte Linksverteidiger insbesondere in dieser Saison auf den Rasen zaubert, lässt auch neutrale Fans regelmäßig mit der Zunge schnalzen. Nach 20 Partien stehen acht Tore und sechs Vorlagen zu Buche, womit Angeliño die ohnehin schon guten Eindrücke aus der Rückrunde 2019/20 nochmal verbesserte. Bei Manchester City dürfte man sich mittlerweile ärgern, dass man den 23-jährigen Spanier ziehen ließ.

Platz 2: Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Von: 1. FC Köln U17

Zeitpunkt: Januar 2020

Preis: 200.000 Euro

Der FC verschwitzte es, Florian Wirtz frühzeitig zu binden. Und so schnappte Leverkusen für die im Nachgang lachhafte Ablöse von 200.000 Euro zu. Schon jetzt ist Wirtz, der in der laufenden Spielzeit den endgültigen Durchbruch zum Stammspieler schaffte, ein Vielfaches wert. Mit gerade einmal 17 Jahren spielt der Mittelfeldmann beim Tabellenzweiten eine wichtige Rolle (18 Spiele, zehn Scorerpunkte). Zuletzt verlängerte er seinen Vertrag bis 2023.

Platz 1: Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Von: RB Salzburg

Zeitpunkt: Januar 2020

Preis: 20 Millionen Euro

32 Spiele, 33 Tore, sechs Vorlagen und gerade einmal 20 Jahre alt: Haalands Zahlen beim BVB sprechen für sich. Schon jetzt ist der Norweger einer der besten Mittelstürmer der Welt. Wie weit nach oben seine Entwicklung eines Tages noch führen wird, weiß niemand so recht. Zahlreiche Rekorde könnten in Gefahr geraten. Dem BVB gelang mit Haaland der Transfer des Jahres 2020.