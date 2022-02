Hoffenheim: Adams soll noch gehen

Auch nach dem Deadline Day am vergangenen Montag soll Kasim Adams die TSG Hoffenheim noch verlassen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, suchen die Kraichgauer weiter nach einem passenden Klub aus einer Liga, in der noch Transfers möglich sind. In Hoffenheim steht der 26-jährige Innenverteidiger noch bis 2023 unter Vertrag, ist in der laufenden Saison aber vollends außen vor und wartet noch auf einen Pflichtspieleinsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Kasim kann nicht zufrieden sein mit seiner Situation, er ist auf der Suche nach einer guten Lösung. Es muss aber für alle Seiten passen“, beschreibt Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeneß den Stand der Dinge, „jetzt warten wir mal ab, das Transferfenster ist ja noch geöffnet in dem einen oder anderen interessanten Land.“