Drewes: Sandhausen statt Liverpool

Der FC Liverpool muss auf seiner Suche nach einem neuen Ersatztorhüter einen Namen von der Liste streichen. Nach Informationen von ‚Sky‘ wird Patrick Drewes, an dem der Klopp-Klub Interesse signalisiert hatte, nicht an die Anfield Road wechseln.

Der 29-Jährige werde stattdessen seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim SV Sandhausen verlängern. Das neue Arbeitspapier des Schlussmanns soll bis 2026 laufen. Drewes war vor der Saison 2021/22 vom VfL Bochum zu Sandhausen gewechselt und bestritt seitdem 49 Spiele für den Zweitligisten.

Update (13:56 Uhr): Sandhausen hat die Drewes-Verlängerung offiziell bestätigt. Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter beim SVS, sagt: „Patrick ist Führungsspieler und Leistungsträger in unserer Mannschaft und hat in der letzten Saison mit starken Leistungen dazu beigetragen, dass wir den Klassenerhalt noch erreicht haben. Ich bin mir sicher, dass er auch in der kommenden Rückrunde ein Garant für unser Ziel, in der kommenden Saison im 12. Jahr nacheinander 2. Liga zu spielen, sein wird.“