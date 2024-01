FC Bayern: Tuchel nimmt Tel in die Pflicht

Thomas Tuchel hat sich zu der Situation von Offensivtalent Mathys Tel (18) geäußert. In einem Interview mit ‚ESPN‘ sagt der Übungsleiter des FC Bayern: „Er konnte das nicht durchhalten. Ich konnte auch verstehen, dass es sich für ihn manchmal unfair anfühlte, keine Chance zu bekommen, in der Startelf zu stehen. Wir haben ihn auf der Bank gelassen, weil er von dort aus einen großen Einfluss hatte und viele Spiele für uns entschieden hat.“

Der französische Youngster sammelte in der laufenden Saison bemerkenswerte neun Torbeteiligungen (sechs Tore, drei Vorlagen) in vergleichsweise wenig Einsatzminuten (582). Andernorts Spielpraxis zu sammeln war bislang kein Thema für Tel. Tuchel weiter: „Später in der Saison hatte ich das Gefühl, dass er es etwas schwerer nahm als zu Beginn, was ganz normal ist. Ich hoffe, dass er wieder die richtige Einstellung findet und nicht zu ungeduldig wird, denn das wirkt sich auf die Stimmung aus.“