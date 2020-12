Neuzugänge: Koeman hat zwei Wünsche

Ronald Koeman hofft auf neues Personal für die Rückrunde. Wie die ‚Sport‘ berichtet, sieht der Coach des FC Barcelona zwei akute Baustellen im Kader. Koeman wünsche sich einen vielseitig einsetzbaren Angreifer sowie eine Verstärkung für die zentrale Abwehr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als neuen Innenverteidiger haben die Katalanen Eric García von Manchester City an den Angel. Der Vertrag des 19-Jährigen in England läuft zum Saisonende aus. Ob García für Barça aber schon im Januar zu haben sein wird, ist offen. Sollte der Deal im Winter scheitern, will Koeman eine andere Lösung für die Rückrunde. Der Grund: Barcelona ist in der Abwehr vom Verletzungspech gebeutelt.