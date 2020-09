Olmo unbeeindruckt von Real-Gerücht

Dani Olmo lassen die Spekulationen, Real Madrid bekunde Interesse an einer Verpflichtung, kalt. „Ich befasse mich nicht damit und lese keine Zeitungen. Mein Fokus liegt zu 100 Prozent auf RB Leipzig. Ich bin ja erst sechs Monate hier und sehr glücklich“, zitiert der ‚kicker‘ den Offensivspieler der Sachsen.

Die ‚Bild‘ berichtete vor einer Woche, Real sei bereit, 40 Millionen Euro für Olmo zu zahlen. Der 22-jährige Spanier war erst im Januar für 21 Millionen Euro von Dinamo Zagreb nach Leipzig gewechselt. Berater Andy Bara sagte zum Stand der Dinge: „Ich kann weder etwas bestätigen noch dementieren. Wer weiß, was in zehn Tagen ist. Fest steht: Dani fühlt sich sehr wohl in Leipzig.“