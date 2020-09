Medien: Real will Olmo

Dani Olmo steht auf der Einkaufsliste von Real Madrid. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will Zinedine Zidane seine Mannschaft mit dem spanischen Mittelfeldspieler verstärken. Die Königlichen sollen bereit sein, 40 Millionen Euro zu zahlen. Eine offizielle Offerte liege den Leipzigern aber noch nicht vor.

„Ich kann weder etwas bestätigen noch dementieren. Wer weiß, was in zehn Tagen ist. Fest steht: Dani fühlt sich sehr wohl in Leipzig“, erklärt Berater Andy Bara gegenüber der Boulervardzeitung. Ein Treueschwur klingt anders.

Leipzig sträubt sich

Für Leipzig wäre ein Transfer zwar ein lukratives Geschäft – im Januar waren 21 Millionen Euro Ablöse an Dinamo Zagreb geflossen – aber auch ein herber Verlust für die Offensive. Eigentlich will man Olmo nicht abgeben. Timo Werner schnürt die Schuhe mittlerweile für den FC Chelsea. Und auch Patrik Schick wird nicht mehr nach Leipzig zurückkehren.

Olmo spielte unter Julian Nagelsmann ebenfalls eine tragende Rolle. Am Cottaweg steht der 22-jährige Spanier aus der Talentschmiede des FC Barcelona noch bis 2024 unter Vertrag.