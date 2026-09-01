Einigung: Larsson bereits im Flieger

Der Wechsel von Hugo Larsson von Eintracht Frankfurt zum FC Fulham steht offenbar vor dem Abschluss. Wie ‚Absolut Fussball‘ berichtet, befindet sich der 21-Jährige am frühen Dienstagmorgen bereits im Flieger in Richtung London.

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Nach drei Jahren im Klub steht der Schwede vor dem Abgang, rund 25 Millionen Euro wurden zuletzt als Ablöse gehandelt. Neben dem FC Fulham zeigten zuletzt auch der FC Brentford und Crystal Palace Interesse am Mittelfeldspieler. Laut Fabrizio Romano besteht schon eine mündliche Einigung mit Fulham, die nach dem Medizincheck schriftlich fixiert werden soll.

Larsson war 2023 für neun Millionen Euro Ablöse von Malmö FF an den Main gewechselt. Zwischenzeitlich träumte die SGE noch von einem deutlich höheren Gewinn. Der Rechtsfuß stagnierte jedoch in der vergangenen Saison in einer schwächelnden Eintracht-Mannschaft.