Ajax: Drittes Angebot für Klaassen

Davy Klaassen (27) möchte Werder Bremen offenbar unbedingt verlassen und zu seinem ehemaligem Klub Ajax Amsterdam zurückkehren. Nach Informationen des niederländischen Journalisten Mike Verweij vom ‚Telegraaf‘ soll an diesem Wochenende eine Einigung zwischen beiden Vereinen erzielt werden: „Ajax hat am Mittwoch ein zweites und am Freitag ein drittes Angebot gemacht. Sie nähern sich an. Klaassen hat intern klar angegeben, dass er zurückwill.“

Laut der ‚Bild‘ besteht noch keine finale Einigung zwischen den Vereinen – Ajax soll 12 Millionen Euro für den niederländischen Spielmacher bieten, Werder bestehe auf 15 Millionen Euro. Beim heutigen Bundesligaspiel gegen Arminia Bielefeld stand Klaassen noch in Werders Startformation.