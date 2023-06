Schalke ausgestochen: Ex-BVB-Talent Pherai findet neuen Klub

Immanuel Pherai wird sich offenbar dem Hamburger SV anschließen. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, besteht eine Einigung über den Transfer des 22-jährigen Offensivspielers von Eintracht Braunschweig. Pherai müsse nur noch den Medizincheck bestehen und unterschreibe im Anschluss einen langfristigen Vertrag.

Möglich macht den Transfer eine Ausstiegsklausel in Höhe von 1,5 Millionen in Pherais Arbeitspapier mit Braunschweig. Der Niederländer war im vergangenen Sommer ablösefrei von Borussia Dortmund zum Zweitligisten gewechselt und überzeugte dort mit zehn Toren und sieben Vorlagen in 29 Pflichtspielen.

Im Werben um Pherais Dienste haben die Hamburger unter anderem den FC Schalke 04 ausgestochen. Wie die ‚WAZ‘ jüngst berichtete, zeigte auch der Bundesliga-Absteiger Interesse an einer Verpflichtung des Ex-BVB-Talents. Bei den Königsblauen hätte Pherai den Kaderplatz von Rodrigo Zalazar (23) übernehmen können, den es zu einem anderen Klub zieht.

In Hamburg wird er nun allem Anschein nach Sonny Kittel ersetzen. Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ ist eine Vertragsverlängerung mit dem 30-Jährigen durch die Verpflichtung von Pherai vom Tisch. Kittel wird den HSV also nach vier Jahren ablösefrei verlassen.