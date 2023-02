„Mau“: Hecking begründet Weinzierl-Rauswurf

Dieter Hecking gibt Antworten auf die Frage, warum Markus Weinzierl als Cheftrainer beim 1. FC Nürnberg seinen Hut nehmen musste. Gegenüber ‚Sky‘ erklärt der 58-Jährige: „Wir haben wenig Torchancen rausgespeilt, haben oftmals nicht agiert, wie ich es mir erhofft habe. Ich habe mich gefragt: Kommt Input, der uns hilft oder nicht? Nach dem Heidenheim-Spiel hatte ich das Gefühl, dass ich handeln musste. Nicht weil wir verloren haben, es ging um die Art und Weise.“ Spielerisch seien die Auftritte „mau“ gewesen.

Hecking will nun selbst als Interimstrainer den Turnaround schaffen und möglichst schnell aus dem Tabellenkeller herauskommen: „Ich übernehme die Verantwortung für die jetzige Situation. Zu 100 Prozent. Da, wo wir stehen, ist meine Verantwortlichkeit. Nicht die des Trainers, den wir jetzt nicht mehr haben. Nicht die der Mannschaft. Nicht die von Olaf Rebbe. Ich übernehme die komplette Verantwortung für das, was wir vorfinden und mit aller Konsequenz am Saisonende, sollte das schief gehen.“ Am morgigen Samstag (13 Uhr) empfangen die Franken im ersten Spiel nach Weinzierl den SV Sandhausen.

