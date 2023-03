Chelsea-Rückkehr? Abraham: „Man kann nie wissen“

Tammy Abraham hat sich in einem Interview über eine mögliche Rückkehr zum FC Chelsea geäußert. Gegenüber ‚FourFourTwo‘ sagt der 25-Jährige: „Sag niemals nie im Fußball. Im Moment liegt mein Fokus auf der Roma - ich habe keine anderen Pläne. Vielleicht bleibe ich die nächsten zehn Jahre bei der Roma, vielleicht auch nicht. Man kann nie wissen“

Einem Bericht von ‚The Athletic‘ zufolge können die Blues, von denen der Engländer 2021 zur AS Rom gewechselt war, im Juli dieses Jahres von einer Rückkaufklausel in Höhe von rund 80 Millionen Euro Gebrauch machen, um den Rechtsfuß zurück auf die Insel zu holen. Für die Römer stand Abraham in der laufenden Spielzeit in allen 27 Serie A-Partien auf dem Rasen und war zehn Treffern direkt beteiligt (sechs Tore, vier Vorlagen).

