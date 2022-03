Frankfurt schnappt sich Alidou

Faride Alidou verlässt den Hamburger SV und schließt sich zur nächsten Saison Eintracht Frankfurt an. Dies geben die Rothosen offiziell bekannt. Der 20-jährige Flügelspieler erhält in der Mainmetropole ein langfristiges Arbeitspapier bis 2026. Da der Vertrag des Tempodribblers beim HSV im Sommer ausläuft, wird keine Ablösesumme fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter

FT hatte exklusiv davon berichtet, dass die Frankfurter das Rennen um Alidou für sich entscheiden konnten.

Bei der Eintracht will Alidou an seine rasante Entwicklung anknüpfen. Beim HSV debütierte er Ende Oktober für die Profis. In 26 Pflichtspielen spielte sich der trickreiche Rechtsfuß mit drei Treffern und acht Vorlagen ins Rampenlicht. Den Verlockungen aus der Bundesliga konnten die Rothosen allerdings nichts entgegensetzen.