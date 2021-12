Frankfurt erhält Zuschlag für Alidou

Faride Alidou wird nach nur einer Halbserie bei den Profis des Hamburger SV ein neues Kapitel in seiner Karriere aufschlagen. Nach FT-Informationen verlässt der 20-jährige Offensivspieler die Rothosen ein halbes Jahr vor Vertragsende in Richtung Bundesliga, somit streicht der Zweitligist noch eine Ablöse für sein Eigengewächs ein.

Zuletzt wurde der Kreis der Interessenten aus dem deutschen Oberhaus immer kleiner, nun gibt es eine klare Richtung: Für Alidou läuft es auf einen Wechsel zu Eintracht Frankfurt hinaus. Wie FT erfuhr, erhält die SGE den Zuschlag. Finale Details sind zur Stunde noch zu klären.

Unter Cheftrainer Tim Walter entwickelte sich Alidou innerhalb kürzester Zeit enorm weiter. In neun Zweitligapartien erzielte der Youngster zwei Tore und bereitete weitere vier Treffer direkt vor. In Frankfurt will das Offensivjuwel künftig weiter reifen.