Arsenal kündigt Ödegaard-Gespräche an

Der FC Arsenal will zeitnah mit Real Madrid über ein dauerhaftes Engagement von Martin Ödegaard in Lonon sprechen. „Wir haben eine sehr klare und starke Meinung darüber, was wir gerne tun würden“, äußerte sich Trainer Mikel Arteta am gestrigen Sonntag, „wir werden in den nächsten Wochen Diskussionen führen, aber zuallererst müssen wir respektieren, dass er ein Spieler von Real Madrid ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Er hat sich sehr gut an unsere Art zu spielen und an unseren Fußball angepasst. Hoffentlich haben wir ihm die Hoffnung und das Gefühl gegeben, dass dies ein guter Platz für ihn sein könnte“, führte Arteta weiter aus. Bei den Gunners kam Ödegaard während der Rückrunde in 20 Pflichtspielen zum Einsatz. Bei Real droht dem 23-Jährigen womöglich wieder eine untergeordnete Rolle. An die Königlichen ist der Norweger noch bis 2023 gebunden, teilte aber zuletzt öffentlich mit, glücklich in London zu sein.