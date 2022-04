Wolfsburg: Kohfeldt erläutert Kruse-Deal

Florian Kohfeldt hat erklärt, wie es zum Transfer von Max Kruse zum VfL Wolfsburg kam. „Die Idee, Max Kruse zu holen, war ein Vorschlag des Managements. Beim VfL Wolfsburg ist es so, dass der Verein Spieler verpflichtet und nicht der Trainer“, erklärt der Trainer der Niedersachsen im Interview mit der ‚Bild‘ und fügt an: „Das ist auch gut so. Aber ich habe mich bestimmt nicht gewehrt.“

Der 34-jährige Kruse war im Winter überraschend für fünf Millionen Euro von Union Berlin nach Wolfsburg gewechselt. Seitdem stand er in jedem Bundesliga-Spiel der Wölfe in der Startelf und traf bereits zweimal.