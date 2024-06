Schmitz verlässt Köln

Rechtsverteidiger Benno Schmitz wird den 1. FC Köln mit dem heutigen Ablaufen seines Vertrages verlassen. Das verkündet der Bundesliga-Absteiger offiziell. Bereits in den vergangenen Wochen hatte sich eine Trennung abgezeichnet. Köln verabschiedet sich mit folgenden Worten von Schmitz: „Lieber Benno, wir wünschen Dir und Deiner Familie, viel Gesundheit, Zufriedenheit und alles Gute für die Zukunft!“

Das Projekt Wiederaufstieg wird der Verein nun ohne den gebürtigen Münchener angehen. Der 29-Jährige kam 2018 von RB Leipzig zu den Geißböcken und lief in sechs Jahren in 144 Pflichtspielen für den Effzeh auf. In der abgelaufenen Saison kam der Verteidiger auf 22 Ligaspiele und bereitete einen Treffer vor.