Söyüncü: Vorvertrag mit Atlético

Der Wechsel von Caglar Söyüncü zu Atlético Madrid im Sommer ist offenbar besiegelt. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wird der Innenverteidiger am Ende der Saison einen Vertrag bei den Rojiblancos unterschreiben. Söyüncüs Arbeitspapier bei Leicester City läuft Ende Juni aus. Der ablösefreie Transfer zu Atleti stand schon länger im Raum. Bei den Foxes ist der 26-Jährige nicht mehr erste Wahl.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Saison kommt der türkische Nationalspieler auf magere sechs Pflichtspieleinsätze. Erst unter Neu-Trainer Dean Smith kam Söyüncü in den vergangenen zwei Wochen wieder auf Spielzeit. In den Vorjahren war der Rechtsfuß dagegen noch gesetzt. Seit seinem 21-Millionen-Wechsel vom SC Freiburg im Sommer 2018 absolvierte Söyüncü insgesamt 129 Pflichtspiele für den Meister von 2016.

Lese-Tipp

Ungleicher Kampf um Kane: Preisvorteil für Bayern & PSG?