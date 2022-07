Bayern gibt Timossi Andersson ab

Alex Timossi Andersson lässt den FC Bayern nach vier Jahren endgültig hinter sich. Der 21-jährige Angreifer unterschreibt beim niederländischen Erstligisten SC Heerenveen einen Vertrag bis 2026. Die vergangenen eineinhalb Jahre verbrachte der Schwede leihweise bei Austria Klagenfurt.

Bayerns Campus-Leiter Jochen Sauer erklärt: „Alex hat sich nach der Zeit bei uns über die beiden Leihstationen stets weiterentwickelt und zuletzt in Klagenfurt seinen Beitrag zum frühzeitigen Klassenerhalt der Austria geleistet. In Heerenveen will er nun den nächsten Schritt in seiner Karriere machen.“