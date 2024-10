„Schnauze voll“: Kroos schießt gegen die FIFA

Toni Kroos prangert die größeren Belastungen durch immer mehr und größere Wettbewerbe für die heutige Profigeneration an. In seinem Podcast ‚Einfach mal Luppen‘ kritisiert der Weltmeister von 2014 unter anderem die auf 32 Mannschaften ausgeweitete FIFA-Klub-Weltmeisterschaft, die zwischen dem 15. Juni und 13. Juli 2025 in den USA stattfinden wird, aufs Schärfste: „Das ist einfach unverantwortlich. Das hätte ich als aktiver Spieler auch schon gesagt. Diese zusätzlichen und aufgeblähten Turniere, ob es die Nations League, die Klub-WM oder die Champions League ist, da reichen sich die UEFA und die FIFA die Hand und denken gemeinsam so wenig es geht an die Spieler. Man muss irgendwann mal aufwachen und ein bisschen weniger an das Geld denken.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 34-Jährige, der im Sommer seine Karriere beendete, kündigt an, dass er sich die vierwöchige Klub-WM nicht anschauen werde: „Das ist nur wenige Wochen nach dem Champions League-Finale mitten in der Sommerpause. Da hat man doch die Schnauze voll – als Spieler und als Fan. Außerdem wird die Qualität der Spiele auf der Strecke bleiben. Das sieht man jetzt schon früh in der Saison bei der aktuellen Belastung. Irgendwann sind die Spieler kaputt.“ Der eh schon wenig prestigeträchtige Titel sei auch in seiner neuen Form zudem wenig erstrebenswert. „Der Veranstalter wird es nicht hören wollen, aber am Ende spielst du um 'n Appel und 'n Ei“, so Kroos.