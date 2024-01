Angebot: Ex-Stuttgarter Mangala nach Frankreich?

Der nächste Interessent ist in den Transferpoker um Orel Mangala eingestiegen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Stade Rennes ein Angebot für den 25-jährigen Belgier eingereicht. Dieses umfasse eine halbjährige Leihe inklusive Kaufpflicht über 25 Millionen Euro.

Allein sind die Franzosen mit ihrem Interesse aber nicht. Auch die SSC Neapel und Juventus Turin buhlen um Mangala. Auch Galatasaray wurde bereits mit dem Mittfeldspieler von Nottingham Forest in Verbindung gebracht. Bei den Tricky Trees stand der Ex-Stuttgarter in dieser Saison bereits in 18 Premier League-Spielen auf dem Platz – 17 Mal von Beginn an.