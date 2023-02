Kriselt es zwischen Musiala und Nagelsmann?

Drei Unentschieden in Folge genügen bei weitem nicht den Ansprüchen des FC Bayern. Nicht von ungefähr holten die Münchner am Deadline Day Superstar João Cancelo (28) an Bord. Wer weiß, ob diese Personalie so schnell konkret geworden wäre, hätte sich Bayerns Höhenflug aus der Hinrunde nach der WM-Pause unvermindert fortgesetzt.

Momentan leiden viele beim FC Bayern. Wenig geht leicht von der Hand. Und auch zwischenmenschlich laufen die Dinge allem Anschein nach nicht reibungslos ab. „Der Kontakt zwischen Musiala und Nagelsmann ist […] nicht immer einfach“, schreibt die ‚Sport Bild‘ am heutigen Mittwoch in ihrer Printausgabe, ohne auf weitere Details einzugehen.

Aus dem Trainerteam kümmere sich vor allem Nagelsmanns Assistent Dino Toppmöller um Musiala. Was schon tief blicken lässt vor dem Hintergrund, dass der 19-jährige Edeltechniker zu den vielversprechendsten Talenten weltweit zählt und zu einem großen internationalen Star aufsteigen kann. Es knirscht im bayrischen Gebälk.