Philogene entscheidet sich gegen Barça

Jaden Philogene wird in diesem Sommer nicht zum FC Barcelona wechseln. Der 22-Jährige erklärt gegenüber dem spanischen Radiosender ‚Cadena SER‘, dass er einen Wechsel nach England bevorzugt: „Ich habe mich für die Premier League entschieden, weil es das beste Angebot ist, das ich habe. Aber mein Traum ist immer noch La Liga.“

Der Flügelstürmer spielt für Hull City in der englischen zweiten Liga, zählt aber zu den größten Talente auf der Insel. Neben Barcelona soll auch Tottenham Hotspur Interesse an dem dribbelstarken Linksaußen zeigen. Zukünftig möchte Philogene dennoch das Trikot der Katalanen überstreifen: „Barça ist mein Traum, ich hoffe, dass ich eines Tages für sie unterschreiben kann“, so der Engländer.