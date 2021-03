Barça sucht Abnehmer für Coutinho

Philippe Coutinho soll den FC Barcelona im Sommer offenbar verlassen. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge streben die Katalanen entweder eine erneute Leihe oder einen permanenten Transfer an. Dafür gibt es ein schlagkräftiges Argument finanzieller Art.

Barça müsste nämlich für den aktuell am Meniskus verletzten Coutinho 20 Millionen Euro Ablöse an den FC Liverpool nachzahlen, sobald der Brasilianer auf 100 Pflichtspiele im Blaugrana-Trikot kommt. Diese Ausgabe würde sich der klamme La liga-Riese gerne ersparen. Aktuell steht Coutinho, in der Vorsaison an den FC Bayern ausgeliehen, bei 90 Einsätzen.