FC Bayern: Details zum Freund-Vertrag

Am 18. Juli verkündete der FC Bayern die Verpflichtung des neuen Sportdirektors Christoph Freund. Laut der ‚Sport Bild‘ unterschrieb der 46-Jährige einen unbefristeten Vertrag in München. Diesen tritt er jedoch erst am 1. September an.

Die Kaderplanung für die kommende Saison übernehmen übergangsweise der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dressen, Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß sowie der Technische Direktor Marco Neppe. Im Anschluss fällt dieser Aspekt dann in Freunds Aufgabenbereich.

