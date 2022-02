Rose bestätigt: Haaland fehlt weiterhin

Erling Haaland wird Borussia Dortmund gegen Union Berlin am Sonntag (15:30 Uhr) noch nicht zur Verfügung stehen. „Erling wird nicht spielen können, er ist noch nicht im Teamtraining“, bestätigte Cheftrainer Marco Rose auf der heutigen Pressekonferenz. Haaland plagt sich weiterhin mit muskulären Problemen rum und musste bereits gegen Bayer Leverkusen (2:5) aussetzen.

Darüber hinaus fallen Marius Wolf sowie Thomas Meunier für die Partie an der Alten Försterei aus. Wieder mit dabei ist dagegen Emre Can, wie Rose verkündete: „Er ist jetzt wieder im Mannschaftstraining und damit auch dabei in Berlin.“ Weitere Rekonvaleszenten gibt es bei den Schwarz-Gelben nicht.