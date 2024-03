Comeback: Die Prognose bei Neuer

Michael Rechner hat sich zum Muskelfaserriss von Manuel Neuer geäußert und eine Prognose in Richtung Comeback abgegeben. Der Torwarttrainer des FC Bayern sagte bei ‚Sky‘: „Der Zeitpunkt ist unglücklich. Aber grundsätzlich ist es nur eine kleine Verletzung. Er kommt schnell wieder zurück.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob das heißt, dass Neuer nach der Länderspielpause am 30. März (18:30 Uhr) im Klassiker gegen Borussia Dortmund zwischen den Pfosten stehen kann? Rechner: „Gegen Dortmund kann es natürlich sehr, sehr eng werden. Aktuell gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird für Dortmund.“ Am darauffolgenden Wochenende gastiert der FCB beim 1. FC Heidenheim, ehe am 9. April das Champions League-Viertelfinalhinspiel beim FC Arsenal steigt.