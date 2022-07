FC Bayern bei Laimer optimistisch

Nach der Verpflichtung von Mathys Tel möchte der FC Bayern noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sind die Münchner optimistisch, den Transfer von Konrad Laimer eintüten zu können. RB Leipzig soll diesbezüglich eine Deadline bis zum anstehenden Supercup-Duell der beiden Mannschaft am Samstag (Anstoß 20:30 Uhr) gesetzt haben.

Allem Optimismus zum Trotz sind die Parteien in den Ablöseverhandlungen aber zurzeit noch weit voneinander entfernt. RB fordert nach wie vor 30 Millionen für Laimer, die Bayern boten zuletzt 23 Millionen plus Boni für den 25-jährigen Mittelfeldspieler, der in München der sechste Neuzugang des Sommers wäre.