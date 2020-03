Kampl: Vertragsgespräche mit Leipzig

Kevin Kampl kann sich gut vorstellen, seinen 2021 auslaufenden Vertrag bei RB Leipzig zu verlängern. „Wir haben uns schon unterhalten. Es waren nette Gespräche, gute Gespräche. Ich habe oft genug betont, dass ich mich hier sehr wohlfühle mit meiner Familie. Das ist mit jetzt auch wichtig mit zwei kleinen Kindern“, so der Mittelfeldspieler bei ‚Sky‘ am Rande des 3:0 gegen Tottenham Hotspur am gestrigen Abend.

Kampl sagte aber auch: „Ich bin jetzt 29. Ich weiß, dass ich noch ein paar super Jahre vor mir habe. Und dass ich jetzt gerade auf meiner Sechserposition in mein bestes Alter komme von der Reife her. Und da überlegt man schon auch nochmal, ein Abenteuer zu wagen, nochmal ins Ausland vielleicht zu wechseln. Da war ich auch noch nie. Aber im Moment muss ich sagen, ich fühle mich extrem wohl hier.“ Wenn Leipzig es will, geht die Tendenz also wohl zu einer Verlängerung der Zusammenarbeit.