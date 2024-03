Milan: Ex-Stuttgarter vor Verlängerung

Der AC Mailand will Jan-Carlo Simic offenbar mit einem neuen Kontrakt belohnen. Laut ‚Calciomercato.com‘ arbeiten die Rossoneri derzeit mit den Beratern des 18-jährigen Innenverteidigers die Rahmenbedingungen für eine Vertragsverlängerung aus. Stand jetzt ist der talentierte Serbe bis 2025 an Milan gebunden.

Im Sommer 2022 war Simic vom VfB Stuttgart in die Lombardei gewechselt. Seither entwickelte sich der gebürtige Nürtinger zum Abwehrchef der U19 und kam für das Profiteam zu vier Einsätzen in der Serie A sowie zwei Einsätzen in der Coppa Italia. Seine rasanten Fortschritte haben dem Bericht zufolge Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen geweckt, weshalb Milan nun versuche, mit einer Ausdehnung der Vertragslaufzeit für Sicherheit zu sorgen.