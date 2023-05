Wolfsburg: Verwirrung um Guilavogui

Niko Kovac sorgt mit Aussagen über Josuha Guilavogui für Verwirrung. Der Coach des VfL Wolfsburg sagte über den Franzosen vor der Partie gegen Borussia Dortmund (0:6): „Man weiß nie, was kommt. Ich kann mir vorstellen, dass er sich noch einmal Gedanken macht.“ Zum Hintergrund: Mitte April verkündeten die Wölfe, dass der Mittelfeldspieler den Klub im Sommer verlässt.

Eine Kehrtwende gilt laut dem ‚kicker‘ „eigentlich als ausgeschlossen“. Im Normalfall bestreitet Guilavogui in den kommenden Wochen also seine letzten drei Spiele für die Wolfsburger und bricht seine Zelte in der Autostadt nach sieben Jahren ab. Bislang stand der Rechtsfuß für den derzeitigen Bundesliga-Siebten 262 Mal auf dem Platz.

